Maxi concorso al Comune di Roma, 1512 nuove assunzioni: ecco il bando e tutte le info (Di domenica 9 agosto 2020) Il Campidoglio ha lanciato un Maxi concorso per l’assunzione di 1512 nuovi dipendenti. E’ stato pubblicato il bando per poter partecipare al concorso. “Poniamo un nuovo tassello nel percorso di modernizzazione della pubblica amministrazione capitolina, programmando il futuro per rafforzare i servizi ai cittadini. L’innovazione è al centro del nuovo concorso. Viene attivata una nuova figura professionale, il ‘Funzionario Servizi Tecnici (D1)’ che nasce con l’obiettivo di implementare la programmazione e la progettazione delle opere pubbliche, di riqualificazione urbana e ambientale. Inoltre, questa nuova figura sarà responsabile di monitorare le fasi di progettazione, esecuzione, collaudo e manutenzione. ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Concorsi pubblici: maxi selezione da parte del Comune di Roma che recluta ben 1.512 unità professionali. Ecco come partecipare e quali sono le posizioni ricercate.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, n.61 del 7 agosto 2020 l’avviso di pubblicazione all’albo pretorio di Roma Capitale, e sul sito in ...

