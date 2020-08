L’ultima ipotesi degli inquirenti: il piccolo Gioele era insieme alla madre (Di domenica 9 agosto 2020) Gli inquirenti stanno delineando un quadro decisamente tragico in merito alle sorti del piccolo bambino di Viviana Parisi, la 43enne il cui corpo è stato ritrovato senza vita nel pomeriggio di ieri. Le indagini su Gioele, il piccolo di 4 anni scomparso il 3 agosto insieme alla madre, sembrano virare verso la dimensione più tragica tra quelle ipotizzate. Secondo gli investigatori, infatti, la donna avrebbe portato con sé il bambino subito dopo l’incidente. LEGGI ANCHE > Due certezze e un grosso interrogativo sulle sorti di Gioele Indagini su Gioele, l’idea degli inquirenti C’erano stati alcuni dubbi su questa circostanza: i due testimoni che avevano visto la ... Leggi su giornalettismo

