L’Oroscopo di Velvet: settimana dal 10 al 16 agosto 2020 (Di domenica 9 agosto 2020) ARIETE ★Amici dell’Ariete, armatevi di pazienza e trovate un passatempo che vi rilassi. Venere e Marte vi daranno del filo da torcere e il nervosismo sarà alle stelle. TORO ★★★★★Cari Toro, settimana stellare! Merito di una splendida Luna in congiunzione che creerà gli incontri perfetti insieme a Venere. Avete lavorato molto: ora godetevi l’amore. GEMELLI ★★★★★Cari Gemelli, che brio! Marte e Mercurio sono un mix perfetto in questa settimana di relax, vacanze e flirt spietati. Se siete in vacanza, di certo sarà indimenticabile. CANCRO ★★★★★ Amici del Cancro, Luna in congiunzione e Venere nel segno: cosa volete di più da questa settimana? agosto si tinge per voi di nuovi ... Leggi su velvetgossip

zazoomblog : L’Oroscopo di Velvet: settimana dal 3 al 9 agosto 2020 - #L’Oroscopo #Velvet: #settimana #agosto -

Ultime Notizie dalla rete : L’Oroscopo Velvet Tutorial trucco per le feste: rosso e oro IO donna