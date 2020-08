Incendio in Repubblica Ceca: undici morti, tre bambini (Di domenica 9 agosto 2020) Incendio in un complesso di palazzine in Repubblica Ceca. Le fiamme hanno avvolto alcuni edifici di Bohumin, nel nord-est del Paese. Tra le vittime anche tre bambini. Bilancio gravissimo quello che emerge da un Incendio che ha colpito alcune palazzine in Repubblica Ceca, nella cittadina di Bohumin. Il centro, a nord est della nazione, ha visto il divampare delle fiamme in una serie di edifici residenziali: un Incendio di grandissime proporzioni, tanto da essere stato definito il più grave della storia del Paese. Fino ad adesso si contano undici vittime totali, tra le quali risultano anche tre bambini. Sei persone avrebbero perso la vita tra le fiamme, le altre nel gesto disperato di gettarsi dalla finestra. ... Leggi su bloglive

fattoquotidiano : Repubblica Ceca, incendio in un palazzo: 11 morti, tra cui 3 bambini. “Il peggiore nella storia del Paese” - SkyTG24 : Repubblica Ceca, incendio in complesso di palazzi a Bohumin: 11 morti, tra cui 3 bambini - LaStampa : Repubblica Ceca: incendio in un complesso di palazzi, 11 morti di cui tre bimbi - Yogaolic : RT @SkyTG24: Repubblica Ceca, incendio in complesso di palazzi a Bohumin: 11 morti, tra cui 3 bambini - klaretta2006 : RT @SkyTG24: Repubblica Ceca, incendio in complesso di palazzi a Bohumin: 11 morti, tra cui 3 bambini -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio Repubblica Roma, incendio in un demolitore auto in zona Campi sportivi: tangenziale chiusa per fumo Repubblica Roma Incendio in un condominio in Repubblica Ceca, 11 morti: tre sono bambini

È salito a 11 morti, tra cui tre bambini, il bilancio delle vittime dell’incendio scoppiato ieri in un condominio nella Repubblica Ceca orientale. Lo riporta la Bbc. «L'incendio è scoppiato all’undice ...

Rep.Ceca: incendio in palazzi, 11 i morti di cui 3 bimbi

(ANSA) - ROMA, 09 AGO - Ci sono anche tre bambini fra le 11 vittime di un incendio divampato in un complesso di palazzi a Bohumin, nel nord-est della Repubblica Ceca, al confine con la Polonia. Un rog ...

È salito a 11 morti, tra cui tre bambini, il bilancio delle vittime dell’incendio scoppiato ieri in un condominio nella Repubblica Ceca orientale. Lo riporta la Bbc. «L'incendio è scoppiato all’undice ...(ANSA) - ROMA, 09 AGO - Ci sono anche tre bambini fra le 11 vittime di un incendio divampato in un complesso di palazzi a Bohumin, nel nord-est della Repubblica Ceca, al confine con la Polonia. Un rog ...