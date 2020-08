Il toccante messaggio di Insigne a Callejon: “Mi mancherà non trovarti nello spogliatoio” (Di domenica 9 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La partita del Camp Nou contro il Barcellona è stata anche l’ultima gara con la maglia del Napoli di Josè Maria Callejon. All’esterno azzurro non verrà rinnovato il contratto in scadenza al termine della stagione, dopo 7 stagioni in cui ha segnato 82 gol e fornito 82 assist, per una media di 11,7 marcature all’anno. Lo spagnolo è quindi al momento svincolato, anche se alcuni club, sopratutto spagnoli, hanno già cominciato a interessarsi al calciatore che, il prossimo 11 febbraio, compirà 34 anni. Lorenzo Insigne, suo compagno di reparto fin dal suo arrivo a Napoli, ha voluto salutarlo con un bellissimo messaggio pubblicato sui social. “Caro José, purtroppo oggi le nostre strade si dividono, – scrive il capitano ... Leggi su anteprima24

