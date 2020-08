Wta Palermo 2020, Giorgi: “Sono stata solida e ho vinto. Contro Ferro penserò a fare il mio gioco” (Di sabato 8 agosto 2020) “E’ stata una bellissima partita. Abbiamo giocato entrambe molto bene, soprattutto nel terzo set. Ci tenevamo tutte e due a vincere. All’inizio ho sbagliato un po’ la tattica, poi ho iniziato a giocare sempre meglio e ho ridotto il numero degli errori e sono stata più solida”. Lo ha detto Camila Giorgi al termine del match vinto alle due di notte al Wta di Palermo 2020 Contro Dayana Yastremska, che le consente di disputare la semifinale dove affronterà Fiona Ferro: “La semifinale con Fiona Ferro? Come al solito penserò solo a fare il mio gioco”. Leggi su sportface

