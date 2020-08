Ufficiale: Faggiano non è più il direttore sportivo del Parma (Di sabato 8 agosto 2020) Attraverso una nota apparsa sul proprio sito Ufficiale, il Parma Calcio comunica l’addio al direttore sportivo Daniele Faggiano. Le strade si separano. La Società comunica infatti di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto in essere tra le parti. Dal 7 dicembre 2016, giorno in cui gli è stata affidata la direzione sportiva della squadra, sono stati conquistati insieme risultati che entrano di diritto nella storia della società: le due promozioni e le due salvezze portano senza dubbio anche la sua firma. Nei prossimi giorni il Parma Calcio 1913 comunicherà la scelta del nuovo direttore sportivo. Foto: sito Ufficiale Parma L'articolo ... Leggi su alfredopedulla

DiMarzio : #Parma, ufficiale l'addio di #Faggiano: 'Avevo bisogno di una nuova sfida' - ILOVEPACALCIO : Parma, UFFICIALE: Faggiano non è più il ds - Ilovepalermocalcio - Fantacalcio : UFFICIALE - Faggiano lascia il Parma, a giorni il nuovo d.s. - a99904573 : RT @DiMarzio: #Parma, ufficiale l'addio di #Faggiano: 'Avevo bisogno di una nuova sfida' - BombeDiVlad : ?? #UFFICIALE - #Parma, #Faggiano non è più il DS ?? Il comunicato del club #LBDV #LeBombeDiVlad -