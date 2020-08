Turchia, si spegne Osman Aslan: muezzin della mosche di Santa Sofia (Di sabato 8 agosto 2020) Si è spento Osman Aslan, muezzin della moschea di Santa Sofia. Il muezzin era diventato anche responsabile delle misure di sicurezza anti-Covid. Tragica scomparsa per la Turchia, infatti questa notte si è spento Osman Aslan storico muezzin della mosche di Santa Sofia. Il muezzin era diventato ancora più rilevante nel paese turco, dopo il suo … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

