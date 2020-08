Picarone-Cascone, è subito ‘derby social’ tra big candidati (Di sabato 8 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il giorno della sottoscrizione delle candidature è subito… derby-social tra uscenti. Luca Cascone fa in fretta: il prima possibile pubblica la foto di rito con il commento dal sapore liberatorio in una fase delicatissima per lui: “I vostri attestati di affetto e stima sono la marcia in più per affrontare questa nuova avventura elettorale! Ho sottoscritto la candidatura nella lista di De Luca Presidente per continuare a lavorare in Regione Campania nel solco dei tanti risultati raggiunti e dei tanti progetti messi in campo ancora da concretizzare. Avanti con entusiasmo e la certezza che chi ha la coscienza pulita non ha nulla da temere”. Sei ore dopo, nella sede del Pd Franco Picarone sottoscrive “la candidatura per il Pd con De Luca ... Leggi su anteprima24

