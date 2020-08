Mamma e figlio scomparsi, medico ai carabinieri: “Una donna ha pianto ed è scappata, forse era lei” (Di sabato 8 agosto 2020) Mamma e figlio scomparsi, medico ai carabinieri. Una donna con un bambino in braccio si è presentata ieri mattina nella Guardia Medica di Giardini-Naxos, chiedendo aiuto per il piccolo, che avrebbe la febbre da un paio di giorni. Alla richiesta di fornire le generalità è scoppiata a piangere ed è andata via. La circostanza è al vaglio della Squadra Mobile: potrebbe trattarsi di Viviana Parisi e del figlio Gioiele, scomparsi lunedì scorso. Una donna con i capelli lunghi scuri e raccolti si è presentata nel presidio della Guardia Medica di Giardini-Naxos chiedendo che venisse visitato il figlio, di due o tre anni e con i capelli castano chiaro o biondo scuro a coprirgli la ... Leggi su limemagazine.eu

