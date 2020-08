Letizia Ortiz indossa una tuta floreale, il look comodo che conquista (Foto) (Di sabato 8 agosto 2020) Un tour reale nelle comunità spagnole e Letizia Ortiz in tuta floreale ha optato per un look informale che ha stupito tutti (Foto). Un vero incanto la regina di Spagna con i suoi outfit, soprattutto d’estate. Riesce quasi sempre a coniugare eleganza e comodità e d’estate è davvero importante, anche per i reali. Letizia di Spagna ha accompagnato suo marito Felipe tra le comunità più colpite dall’emergenza sanitaria; sono ormai quasi al termine del loro impegno e tra un vestito e l’altro lei ha scelto anche una tuta. Non una tuta sportiva ovviamente ma una jumpsuit con stampa a fioti su un fondo blu. Come fa spesso ha abbonato le sue adorate scarpe estive le ... Leggi su ultimenotizieflash

