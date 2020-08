Juventus eliminata, Agnelli blinda Ronaldo e allontana Sarri (Di sabato 8 agosto 2020) "CR7 resterà sicuro. L'allenatore? Valuteremo. Abbiamo bisogno di entusiasmo". Pirlo è già in casa. Zidane e Guardiola sogni, Inzaghi piace. Leggi su quotidiano

