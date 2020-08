Inter, Eriksen al centro a prescindere da Conte: il piano passa dal mercato (Di sabato 8 agosto 2020) Se Conte e l'Inter dovessero separarsi, Eriksen resterebbe comunque al centro del progetto a prescindere dall’allenatore: con Allegri potrebbe fare il regista Leggi su 90min

Inter : ?? | FINITA! Missione compiuta: siamo ai quarti di finale di #UEL! ?????? #InterGetafe 2?-0? ?? #Lukaku (33') ??… - Inter : ???? | EEEEEEERIKSSSSENNNNNN!!! 83' - Proprio #Eriksen!!! Appena entrato!!! Djenè sbaglia il rinvio e il danese dent… - FabrizioRomano : L’Inter è pronta ad avviare un dialogo col Tottenham per Tanguy Ndombele. È un obiettivo importante nella lista di… - Alex_Zonghetti : @Palvinismo1 @inter_versilia Non lo difendo se lascia in panca Eriksen, però mi sembra evidente che voglia manette… - naso___ : RT @gmvalenza: INTER MA CHE FAI? ERA MEGLIO KULUSEVSKI A 35 MILIONI + 9 DI BONUS! #Eriksen -