Esonero Sarri, anche Paratici verso l’addio dalla Juventus (Di sabato 8 agosto 2020) Lo Chief Football Officer della Juventus, Fabio Paratici, potrebbe essere sollevato dall’incarico dopo l’Esonero di Maurizio Sarri Secondo quanto riportato da Sky Sport, Fabio Paratici potrebbe essere sollevato dall’incarico di Chief Football Officer della Juventus dopo l’Esonero di Maurizio Sarri. Per sostituirlo si valutano al momento Federico Cherubini, attuale vice direttore sportivo bianconero, oppure Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, nel caso in cui arrivasse Simone Inzaghi come nuovo allenatore dopo l’Esonero di Maurizio Sarri dalla panchina della Juventus. Nelle prossime ore sono attesi aggiornamenti. Leggi su ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : #Juventus, esonerato Maurizio #Sarri - DiMarzio : #Calciomercato #Juventus, si valuta il futuro di #Sarri Gli scenari - SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS Maurizio Sarri verso l'esonero Nelle prossime ore l'ufficialità #SkySport #Juventus… - Simona66835502 : RT @officialmaz: Se scegli #Sarri non puoi pretendere il 'tutto e subito'. Se scegli Sarri devi avere pazienza e creare una rosa ad hoc. L'… - fabiosiani77 : RT @mike_fusco: La riunione fiume alla Continassa per decidere l' esonero di #Sarri: -