Confitarma, ripartono le crociere: il plauso del presidente Mattioli (Di sabato 8 agosto 2020) “Il via libera alle crociere dal 15 agosto, annunciato ieri sera dal presidente del Consiglio nella conferenza stampa per la presentazione delle misure del Dpcm – afferma Mario Mattioli, presidente di Confitarma – è per noi motivo di grande gioia e sollievo. Inutile negare che pur sperando fortemente in una decisione in tal senso, fino all’ultimo non l’abbiamo data per scontata”. “È chiaro -aggiunge il presidente di Confitarma – che le crociere dovranno ripartire con l’adozione di tutte le dovute cautele e misure precauzionali per garantire la sicurezza di passeggeri ed equipaggi. Siamo lieti che sia stata data risposta positiva ad una delle priorità sostenute da ... Leggi su ildenaro

