Chi era Maya, investita e uccisa a Napoli: l'amore per il calcio, la spensieratezza dei 15 anni (Di sabato 8 agosto 2020) Maya aveva solo 15 anni ed una grande passione per il calcio. La ragazza investita e uccisa in piazza Carlo III a Napoli si raccontava sui social, tra momenti trascorsi con le amiche, passeggiate e svago e il grande amore per il pallone.“Non portarmi a ballare ma portami vedere una tua partita e dedicami un goal”, scriveva la giovane sulla sua pagina Facebook, postando video dei suoi palleggi. La quindicenne stava attraversando la strada con un’amica quando un’auto che procedeva verosimilmente a velocità sostenuta le ha investite: Maya non ce l’ha fatta.La tragedia si è consumata la scorsa notte a Napoli. L’amica di Maya, che di anni ne ha 14, ha ... Leggi su huffingtonpost

Chi era Maya, investita e uccisa a Napoli: l'amore per il calcio, la spensieratezza dei 15 anni

Maya aveva solo 15 anni ed una grande passione per il calcio. La ragazza investita e uccisa in piazza Carlo III a Napoli si raccontava sui social, tra momenti trascorsi con le amiche, passeggiate, sva ...

Maya aveva solo 15 anni ed una grande passione per il calcio. La ragazza investita e uccisa in piazza Carlo III a Napoli si raccontava sui social, tra momenti trascorsi con le amiche, passeggiate, sva ...