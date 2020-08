Beirut, più di 150 morti, anche un’italiana tra le vittime. Manifestanti occupano i palazzi del potere, morto un poliziotto (Di sabato 8 agosto 2020) Forte esplosione a Beirut. Una colonna di fumo si è alzata verso il cielo della capitale del Libano. Beirut (LIBANO) – Forte esplosione a Beirut, in Libano. Secondo quanto riportato da Reuters, le detonazioni sarebbero state due nei pressi del porto della capitale libanese. I primi dati relativi al bilancio parlano di più di cento morti e migliaia di feriti. Centinaia di palazzi sono stati danneggiati dalla violenta esplosione, alcuni sono stati distrutti. Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione sarebbe partita da una nave che trasportava un carico di fuochi d’artificio. E da questa si sarebbe innescata la seconda detonazione in un deposito chimico. Ricostruzione smentita dalle autorità locali che hanno specificato come ad esplodere siano state ... Leggi su newsmondo

Radio3tweet : Francesca era appena uscita di casa, Bassem era davanti al pc, Antonia sul divano. Federico e Giulio hanno visto la… - SkyTG24 : Il giorno dopo le esplosioni che l'hanno colpita e che hanno provocato oltre 100 morti e più di 4mila feriti,… - SkyTG24 : Il giorno più felice per questa coppia di #Beirut è stato interrotto dalla potente esplosione di ieri, ripresa dal… - frances93624738 : RT @nenanewsagency: #BEIRUT Ancora più povertà, le conseguenze dell’esplosione sui campi palestinesi. Rifugiati da tutto il paese arrivano… - AndreaMarano11 : RT @nenanewsagency: #BEIRUT Ancora più povertà, le conseguenze dell’esplosione sui campi palestinesi. Rifugiati da tutto il paese arrivano… -

Ultime Notizie dalla rete : Beirut più