Beirut, manifestazione in atto: ministero degli Esteri assaltato

L'esplosione a Beirut sta causando disordini nella Capitale, con i manifestanti protagonisti di proteste. assaltato il ministero degli Esteri L'esplosione che a Beirut ha causato oltre 170 morti, 5 mila feriti e 3 mila sfollati continua ad avere l'onda lunga soprattutto nei cittadini della Capitale. Da giorni, infatti, vi sono proteste da parte dei libanesi, scesi in piazza contro il governo e le autorità statali. Oggi hanno assaltato il ministero degli Esteri chiedendo al Presidente della Repubblica, Michel Aoun, di andare via. La sua foto è stata strappata e distrutta, segnale evidente di come la popolazione abbia già deciso i colpevoli del disastro che ha colpito

RaiNews : Le esplosioni in #Libano: i soccorritori continuano a scavare tra le macerie alla ricerca di possibili superstiti - clalurid74 : RT @RepubblicaTv: Beirut, il sabato della collera. Nigro: 'Protesta contro tutti i partiti. Polizia spara lacrimogeni di continuo': La test… - ACasperia : RT @BarbaraRaval: #Beirut #Libano Iniziata la manifestazione popolare in centro della Capitale contro il governo, oltre ai slogan antigover… - Yves08642006 : RT @DanielaColi2: Alla manifestazione antigovernativa di Beirut sono 7.000 per Haaretz - RadioItaliaIRIB : Libano, manifestazione di massa a Beirut -