Bayern Monaco-Chelsea 4-1: Goleada del Bayern che vola ai quarti (Di sabato 8 agosto 2020) Stasera 8 Agosto 2020 alle ore 21:00 nello Stadio Allianz Arena si è disputato la partita di Champions Bayern Monaco-Chelsea, vinto dal Bayer Monaco per 4-1. Il Bayern Monaco ospita il Chelsea nella gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Forti del 3-0 conquistato in trasferta all’andata prima del lockdown dovuto al coronavirus, i campioni di Germania di Flick possono anche permettersi di perdere con due gol di scarto. Mentre per accedere ai quarti i londinesi di Lampard devono fare l’impresa e vincere 4-0 oppure con tre reti di scarto segnandone almeno quattro. Chi passa il turno se la vedrà ai quarti ... Leggi su sport.periodicodaily

