Barcellona-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: fiducia a Lorenzo Insigne (Di sabato 8 agosto 2020) La redazione de La Gazzetta dello Sport ha provato a delineare la formazione scelta da Gennaro Gattuso in vista di Barcellona-Napoli, gara valida per il ritorno degli ottavi di Champions League in programma stasera alle 21:00. La difesa vedrà presente Kalidou Koulibaly insieme a Kostas Manolas, mentre a sinistra ci sarà Mario Rui e a destra Giovanni Di Lorenzo. In porta ci dovrebbe essere David Ospina, preferito ad Alex Meret. Fabian Ruiz, Diego Demme e Piotr Zielinski titolari a centrocampo. Potrebbe esserci dal primo anche il capitano Lorenzo Insigne, le cui condizioni sono migliorate nettamente. Insieme a lui sono previsti Dries Mertens e José Callejon, alle battute finali della sua storia azzurra. Il Napoli deve segnare almeno un goal in ... Leggi su calciomercato.napoli

sscnapoli : ?? #BarcellonaNapoli sarà diretta dall’arbitro turco Cakir ?? - SkySport : Barcellona-Napoli, i convocati per il match di Champions League: c'è Insigne - Gazzetta_it : L’ombra di Maradona tra Messi e il Napoli - Il commento di Alessandro de Calò #Napoli #Barcellona #Messi… - news24_napoli : PRIMA PAGINA GAZZETTA – Juve, due nomi se salta Sarri. Napoli, credici… - Fprime86 : RT @DiMarzio: L'eliminazione del #RealMadrid e l'impegno del #Barcellona contro il Napoli: le prime pagine dei quotidiani sportivi spagnoli… -