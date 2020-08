Un (Taylor) Mega rimpiazzo per il magnate e petroliere Hormoz Vasfi (Di venerdì 7 agosto 2020) Archiviata e oramai dimenticata la storia con l'influencer Taylor Mega, un'altra giovane e ancor più bella ragazza bionda ha fatto breccia nel cuore del petroliere iraniano. Lei è Valentina, 20 anni il prossimo 9 agosto, modella e studentessa universitaria di origine Russe da poco divenuta il nuovo volto di un noto e importante brand di moda italiano. Nonostante la giovane età, i bene informati, la descrivono come una perfetta “padrona di casa”, a suo agio durante gli appuntamenti mondani organizzati da Hormoz Vasfi nella splendida cornice dell'hotel Cala di Volpe a Porto Cervo e nelle location più esclusive della Costa Smeralda. Di lei sono rimasti affascinati, per il suo portamento e l'eleganza, diversi famosi Tycon, italiani e non, incontrati in questi giorni ... Leggi su liberoquotidiano

GHERARDIMAURO1 : RT @LaPresse_news: sexy-instagram, Taylor Mega, addominali e posa audace per lo scatto - LaPresse_news : sexy-instagram, Taylor Mega, addominali e posa audace per lo scatto - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Taylor Mega pubblica la sua biografia - duaw4ntto : RT @P0IVS0N: dai adesso cagate il cazzo e fate le miss di sto cazzo pure perché taylor mega ha scritto un libro, sto aspettando le incapaci… - P0IVS0N : dai adesso cagate il cazzo e fate le miss di sto cazzo pure perché taylor mega ha scritto un libro, sto aspettando le incapaci in tl -

Ultime Notizie dalla rete : Taylor Mega Taylor Mega, mini bikini mozzafiato sulla spiaggia della Toscana. Il video è da urlo Corriere dell'Umbria Un (Taylor) Mega rimpiazzo per il magnate e petroliere Hormoz Vasfi

Archiviata e oramai dimenticata la storia con l’influencer Taylor Mega, un’altra giovane e ancor più bella ragazza bionda ha fatto breccia nel cuore del petroliere iraniano. Lei è Valentina, 20 anni i ...

Taylor Mega, addominali e posa audace per lo scatto

Valanga di commenti per Taylor Mega su Instagram dove la modella fa bella mostra dei suoi addominali scolpiti dal fitness. Chi ha detto che i muscoli in una donna non sono sexy? Scrive lei a corredo d ...

Archiviata e oramai dimenticata la storia con l’influencer Taylor Mega, un’altra giovane e ancor più bella ragazza bionda ha fatto breccia nel cuore del petroliere iraniano. Lei è Valentina, 20 anni i ...Valanga di commenti per Taylor Mega su Instagram dove la modella fa bella mostra dei suoi addominali scolpiti dal fitness. Chi ha detto che i muscoli in una donna non sono sexy? Scrive lei a corredo d ...