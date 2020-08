Si prende cura del padre per anni ma l’uomo si ammala e gli resta poco tempo: il figlio lo uccide (Di venerdì 7 agosto 2020) Si prende cura del padre per anni ma l’uomo si ammala e gli resta poco tempo: il figlio lo uccide. Il 45enne soffriva di problemi psichiatrici Simone Roma, 45 anni, si era preso cura del suo papà per 20 anni nonostante avesse problemi psichiatrici. I due vivevano a Corbola (Rovigo). Negli ultimi anni il padre … L'articolo Si prende cura del padre per anni ma l’uomo si ammala e gli resta poco tempo: il figlio lo uccide proviene da ... Leggi su meteoweek

robersperanza : L’approvazione della legge sulla sicurezza di medici, infermieri e professionisti sanitari rappresenta un important… - Mlucialorefice : Più tutele e sicurezza per chi si prende cura della salute degli altri ed è vittima di violenza: il ddl che iniziò… - m33796470 : RT @FemdomItalia: buongiorno con la divina Miss Jasmine che si prende cura dei vostri gioielli ?????? - mariojordanp : RT @boker_or: «Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un alto monte». Mt 17,1 Il Maestro… - Marco74507127 : @boker_or Dio si prende cura di tutto il mondo in Gesù Cristo -

Ultime Notizie dalla rete : prende cura “L’allattamento si prende cura del pianeta”. Alle mamme servono servizi e assistenza Quotidiano di Sicilia ROF: Carlo Lepore, da 27 anni protagonista: “Mi piace cantare e vivere a Pesaro e ho preso casa”

PESARO – La lunga storia del fortunato rapporto tra Carlo Lepore, basso napoletano, Pesaro e il Rossini Opera Festival è incominciata nel 1993. Una fortuna reciproca. In attesa di conoscere se gli spe ...

Roma, ecco Friedkin: obiettivo sistemare i conti senza vendere i giocatori migliori

dal nostro inviato DUISBURG La fumata bianca prima dell’alba, alle 4 in Italia. E quindi in America ancora mercoledì 5 agosto, come si legge sul comunicato che, preparato oltreoceano, la Roma ha pubbl ...

PESARO – La lunga storia del fortunato rapporto tra Carlo Lepore, basso napoletano, Pesaro e il Rossini Opera Festival è incominciata nel 1993. Una fortuna reciproca. In attesa di conoscere se gli spe ...dal nostro inviato DUISBURG La fumata bianca prima dell’alba, alle 4 in Italia. E quindi in America ancora mercoledì 5 agosto, come si legge sul comunicato che, preparato oltreoceano, la Roma ha pubbl ...