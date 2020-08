Sara Ricci “grazie alla soap “Vivere” campo di rendita” (Di venerdì 7 agosto 2020) Sara Ricci parla del suo personaggio di Un Posto al Sole e si confessa davanti al suo pubblico Grazie alla soap opera Vivere, Sara Ricci ha ritrovato un suo equilibrio. Infatti, si è voluta raccontare negli studi di “C’è tempo per”. Ha detto che in Italia la sua città preferita è Malatea è un posto meraviglioso. Dice anche che adora il Salento e a fine agosto, infatti insieme ad un suo amico si recherà in questa Masseria che lui ha aperto vicino a Lecce. L’attrice ha raccontato che vive ancora di rendita grazie alla soap opera Vivere che aveva avuto all’epoca molto successo. Poi il Cast di Un Posto al Sole che va avanti da 25 anni, è riconosciuta praticamente dovunque ... Leggi su kontrokultura

