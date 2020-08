Pensione anticipata con maggiorazione contributiva invalidi: la prima uscita (Di venerdì 7 agosto 2020) Per i lavoratori invalidi sono riconosciute diverse agevolazioni per il pensionamento anticipato. Alcune di queste sono volte solo al settore privato e ai lavoratori autonomi lasciando esclusi i lavoratori del pubblico impiego, altre, invece, sono rivolte a tutti. Vediamo le possibilità di uscita per persona con invalidità del comparto pubblico. Pensione anticipata invalido Una lettrice scrive per chiedere: Buonasera, sono nata il 1°luglio del 1962 ed attualmente ho un’anzianità di servizio di 37 anni, in quanto sono entrata in ruolo nella scuola primaria il 1° settembre 1983 come vincitrice di concorso su posto di sostegno (dal 1983 al 1988 ho lavorato sul sostegno, quindi ho chiesto il passaggio su posto comune, nel quale lavoro dal 1988). Dal mese ... Leggi su notizieora

