Nedved: «Sarri deve essere valutato sull’intera stagione. Dybala? È fondamentale per noi» (Di venerdì 7 agosto 2020) Pavel Nedved, vicepresidente della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio del match contro il Lione Pavel Nedved, vicepresidente della Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del fischio d’inizio del match contro il Lione. Sarri – «Il giudizio è difficile darlo. La valutazione deve essere fatta sulla stagione. Noi per oggi dobbiamo rimanere concentrati sulla partita per passare il turno, contro un avversario abituato a giocare queste partite». SEGRETO – «Bisogna essere uniti, stasera tutti quanti. A fine campionato ci sono mancate le motivazioni, questo non può accadere stasera. Ho visto molta concentrazione in settimana. La squadra sta bene e dobbiamo ... Leggi su calcionews24

