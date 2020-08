Maria de Filippi su Stefano de Martino: “La sua normalità è combinare guai” (Di venerdì 7 agosto 2020) Non ha peli sulla lingua Maria de Filippi nella sua ultima intervista per la rivista Gente e torna a parlare di uno dei triangoli amorosi più chiacchierati di sempre, oltre che di uno dei protagonisti del gossip estivo. E’ Stefano de Martino, uno dei suoi alunni diventati più famosi, il protagonista di queste chiacchiere. E la conduttrice parla per la prima volta anche di quando scoprì il tradimento di Stefano ai danni di Emma e rivela che era stata lei a dire tutto alla cantante. Parla Maria de Filippi e dice tutto sul tradimento di Stefano de Martino ai danni di Emma Poi fa alcune considerazioni sul conduttore: “Con lui ho un ottimo rapporto, so come è fatto. La sua normalità è ... Leggi su ultimenotizieflash

Unf_Tweet : Parla su #gente #MariadeFilippi e dice tutto sul tradimento di Stefano de Martino ai danni di Emma - Leone67Leone67 : @scattiva PS : va da Maria De Filippi ???? Li trovi uno che va con lo scopo di scroccare come solo voi sapete fare !!… - donatda : #Repost gentesettimanale • • • • • • Hearst Magazine | Italia Gente è in edicola! In esclusiva la prima intervista… - VicolodelleNews : ‘Gossip’ #MariadeFilippi parla di quando #StefanoDeMartino tradì #EmmaMarrone per #BelenRodriguez: “La situazione e… - teamgorm : RT @xy0ongi: tweet di apprezzamento per yibo biondo maria de filippi se non vi piace non possiamo essere amici -