Livorno: esplosione in un negozio di proprietà cinese. S’indaga per un attentato (Di venerdì 7 agosto 2020) Secondo le prime testimonianze raccolte dalla polizia, una persona camuffata con berretto e vestito scuro, si sarebbe avvicinata al negozio lanciando qualcosa all'interno, forse una scatola con materiale incendiario, per poi fuggire rapidamente a piedi Leggi su firenzepost

