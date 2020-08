La vicesindaco che insulta Salvini in spiaggia? Suicidio perfetto: ecco che (terribile) fine ha fatto (Di venerdì 7 agosto 2020) Vi ricordate la sceneggiata in spiaggia di Veronica Proserpio, vicesindaco del comune omonimo, Proserpio, in provincia di Como? Bene, la signora aveva incontrato Matteo Salvini sulla spiaggia e lo aveva insultato: "Rovina il nome di questa bellissima città", diceva. Bene, ora la gentil signora si è dimessa in seguito a quanto accaduto nel corso di una riunione di maggioranza che si è tenuta lo scorso 5 agosto: quattro consiglieri della lista civica che governa il paese su otto hanno votato per toglierle le deleghe; il sindaco, Barbara Zuccon, e la diretta interessata si sono astenute. Due consiglieri infine hanno votato a favore del vicesindaco. A quel punto, la Proserpio ha dovuto mettere sul tavolo le discussioni. Per inciso, il voto era nato ... Leggi su liberoquotidiano

