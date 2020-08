La Cnn cancella la donna in omaggio ai trans: l'ultima ipocrisia linguistica (Di venerdì 7 agosto 2020) Al momento delle presentazioni: «Buongiorno, sono una persona con la cervice, mi chiamo Tizia ma puoi chiamarmi anche Tizi*, così sono neutra. Lavoravo nel campo dei diritti dell'uomo che poi sono diventati diritti delle persone perché le donne, pardon, gli individui con il ciclo, si sentivano esclusi». Tecniche di abbordaggio: «Ciao, individuo con le mestruazioni, stasera ti va di uscire con me, individuo senza mestruazioni?». In ufficio tra colleghi: «Mi presteresti un assorbente, non sono un individuo con l'utero ma mi sento il ciclo e quindi ne ho proprio bisogno...». Benvenuti in un mondo politicamente corretto che sconfina nel teatro dell'assurdo, un posto che sembra uscito dal set di un film comico. O dell'orrore. Dove un'azienda che produce assorbenti, per non urtare la sensibilità del mondo gender, s' inventa i maschi col ... Leggi su liberoquotidiano

