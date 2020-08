La Cgil esprime preoccupazione per la vita amministrativa dei comuni (Di venerdì 7 agosto 2020) La complessa situazione politico amministrativa dei comuni del trapanese a seguito dei recenti fatti giudiziari è stato il tema al centro del comitato direttivo della Cgil.La Camera del Lavoro di Trapani, da sempre garantista nei confronti dei cittadini e fiduciosa nell’operato della magistratura, esprime forte preoccupazione per la vita amministrativa dei comuni di Erice, Castellammare... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

