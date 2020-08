Il Papa ha nominato per la prima volta sei donne nel Consiglio per l’Economia del Vaticano (Di venerdì 7 agosto 2020) Papa Francesco ha nominato sei donne nel Consiglio per l’Economia del Vaticano, un dicastero istituito da lui stesso nel 2014 per vigilare sull’economia della Chiesa cattolica. Finora i 15 membri del Consiglio erano stati tutti uomini. Le sei donne, tutte Leggi su ilpost

fisco24_info : Vaticano, sei donne “alla corte” del Papa nel consiglio dell’Economia. E Minali (ex Cattolica): È l’ultimo dei tass… - laquilablog : Card. Petrocchi nominato dal Papa al Consiglio per l’Economia del Vaticano #consiglioperleconomia #PapaFrancesco… - radiolaquila1 : Il Papa ha nominato il cardinale Petrocchi al Consiglio per l'Economia del Vaticano L'AQUILA - Il Santo Padre in da… - fisco24_info : Il Papa nomina Caballero numero due della Segreteria per l’Economia: Bergoglio ha nominato segretario generale dell… - MattiaGallo17 : RT @rtl1025: Il #Papa ha nominato #segretariogenerale della Segreteria per l'#Economia Maximino Caballero Ledo, manager spagnolo, con una s… -