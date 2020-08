Era in bagno con il suo telefonino, quando all’improvviso dal suo corpo fuoriuscì una parte di sé (Di venerdì 7 agosto 2020) Era in bagno con il suo telefonino, quando all'improvviso dal suo corpo fuoriuscì una parte di sè. Purtroppo la storia vissuta da questo uomo è davvero rara e scioccante. Ormai non ci si riesce a separare dal telefonino nemmeno quando si va in bagno, per espletare i propri bisogni. In un articolo abbiamo già esposto quanto questo sia sbagliato e poco igienico, ma quello che è successo a quest'uomo ha dell'incredibile. In Cina, nel sud del paese, un uomo ha perso il suo retto, mentre stava giocando con il telefono nel bagno. Secondo i media, l'uomo era seduto sul water da circa 30 minuti, quando ha letteralmente sentito e poi visto il suo retto cadere dal suo ... Leggi su howtodofor

grossiro1 : RT @Antorco66: Quando spiegavano i rigori quest’arbitro era in bagno. #juvelione - SoloCristy : RT @Antorco66: Quando spiegavano i rigori quest’arbitro era in bagno. #juvelione - Antorco66 : Quando spiegavano i rigori quest’arbitro era in bagno. #juvelione - socialexib : RT @deva_devalou: Madre mi regala costume da bagno (di quelli che ricordano i suoi tempi) dimenticando la mia avversione a certi luoghi. Ma… - mpoggio3 : @C1Corrado Non era per fare polemica, e che anni fa sono tornato a Cesenatico da separato con figlia e non riusciva… -

Ultime Notizie dalla rete : Era bagno Nella spiaggia di Ezzi Mannu si potrà di nuovo fare il bagno L'Unione Sarda.it Bimbo nato in spiaggia a Cattolica, la mamma: «Non sapevo di essere incinta, lo abbiamo chiamato Paolo come il bagnino»

Paolo è nato spiaggia in Romagna, al bagno 5 di Cattolica, il pomeriggio del primo agosto. Era una caldissima giornata d’estate quando una donna austriaca di 45 anni, che si trovava lì in vacanza con ...

Frammenti di amianto, sindaco Alessandria: “Subito bagnati da Amag, a breve saranno rimossi”

ALESSANDRIA – A margine dell’incontro coi parlamentari del territorio, il sindaco di Alessandria Gianfranco Cuttica di Revigliasco ha rassicurato la popolazione rispetto alla presenza di lastre e fram ...

Paolo è nato spiaggia in Romagna, al bagno 5 di Cattolica, il pomeriggio del primo agosto. Era una caldissima giornata d’estate quando una donna austriaca di 45 anni, che si trovava lì in vacanza con ...ALESSANDRIA – A margine dell’incontro coi parlamentari del territorio, il sindaco di Alessandria Gianfranco Cuttica di Revigliasco ha rassicurato la popolazione rispetto alla presenza di lastre e fram ...