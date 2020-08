Disastro aereo in India, le prime immagini dopo l’impatto sulla pista | VIDEO (Di venerdì 7 agosto 2020) prime immagini dei soccorsi all’aeroporto di Kozhikode (o Calicut), nello Stato Indiano del Kerala, dove oggi – venerdì 7 agosto – un aereo dell’Air India Express con 200 persone a bordo è finito fuori pista e si è spezzato in due tronconi. Secondo un primo bilancio provvisorio, si contano almeno 16 morti e diversi feriti. Le immagini sono state diffuse su Twitter dall’utente Pranoy Ray, che ha sottolineato come siano di paternità anonima in quanto provengono da un gruppo Whatsapp di “plane spotters”. Leggi anche: India: incidente aereo Calicut, almeno 16 morti e 123 feriti Leggi su tpi

