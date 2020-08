DC FanDome: 300 ospiti per l'evento streaming di Warner Bros. (Di venerdì 7 agosto 2020) Dalle 19:00 di sabato 22 agosto, Warner Bros. invita i fan di tutto il mondo nel DC FanDome, esperienza virtuale gratuita, con 300 ospiti, tra cui Will Arnett e Venus Williams. Dalle 19:00 di sabato 22 agosto arriva il DC FanDome: ma che cos'è il DC FanDome? È un'esperienza virtuale senza precedenti, gratuita, disponibile soltanto per 24 ore sul sito DCFanDome.com: per partecipare non serve accredito. L'evento globale organizzato da Warner Bros. coinvolge 13 paesi: Australia, Brasile, Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Messico, Filippine, Sudafrica, Spagna, Stati Uniti, Regno Unito; e sarà trasmesso in 9 lingue: Portoghese brasiliano, cinese, inglese, francese, tedesco, italiano, ... Leggi su movieplayer

