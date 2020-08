Davide Donadei, conosciamo meglio il candidato al trono di ‘Uomini e Donne’! (Foto) (Di venerdì 7 agosto 2020) È in partenza la nuova stagione di Uomini e Donne e la redazione del programma ha escogitato un nuovo modus operandi per la scelta dei tronisti. Sono stati selezionati tre ragazzi tra cui il pubblico dovrà scegliere i due nuovi tronisti. Tra questi, ci sarà Davide Donadei. Ha 25 anni, è pugliese ed è un ristoratore. Ha confessato di avere un passato difficile alle spalle. Il padre ha avuto problemi con le forze dell’ordine e questo lo ha condizionato nei rapporti con gli altri, anche con le sue ex fidanzate di cui non ha mai conosciuto le rispettive famiglie. Eccovi alcune Foto di Davide: L'articolo Davide Donadei, conosciamo meglio il candidato al trono di ‘Uomini e ... Leggi su isaechia

