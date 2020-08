Dal “premio” per i pagamenti elettronici agli sgravi contributivi per chi richiama i lavoratori da Cig. Conte: “Ecco tutte le misure del dl Agosto” (Di venerdì 7 agosto 2020) Dal rinvio delle versamento del saldo delle tasse per le partite Iva, all’esonero dal pagamento della tassa del suolo pubblico per tutto il 2020, fino alla proroga della moratoria per prestiti e mutui fino a tutto il 31 gennaio 2021. Ma anche un prolungamento di 18 settimane di cassa integrazione e un nuovo intervento: 4 mesi di sgravi contributivi al 100% per chi richiama al lavoro i dipendenti. Per arrivare alla “fiscalità di vantaggio” per le aziende del Sud. Sono alcune delle misure previste dal decreto Agosto illustrate dal premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa al termine della riunione del Consiglio dei ministri. Ecco tutte le misure. L'articolo Dal “premio” per i pagamenti ... Leggi su ilfattoquotidiano

TgrRaiFVG : Malumore fra i medici di base per l'esclusione dal premio Covid assegnato al personale sanitario nell'emergenza cor… - REstaCorporate : @Adnkronos Ecco il disastro senza precedenti di #Conte visto dal premio Nobel #Krugman sul #NYT. #salviniCIALTRONE… - cvrlyashxx : ho appena letto del premio che riceveranno i bangtan e davvero sono emozionatissima, il potere della musica è una cosa fuori dal normale!!! - AleSalvi12 : RT @A_Carioti: @Keynesblog Nel 1948 l'unico che guardava alla socialdemocrazia nordica (ben difficile da imitare in Italia) era il 'tradito… - A_Carioti : @Keynesblog Nel 1948 l'unico che guardava alla socialdemocrazia nordica (ben difficile da imitare in Italia) era il… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal “premio” Scacco alla Scampia di Frosinone, 43 arresti. Ecco come funzionava l'organizzazione ciociariaoggi.it