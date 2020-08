Covid-19 , l’idrossiclorochina non serve: anzi, è pericolosa (Di venerdì 7 agosto 2020) Il farmaco che fino a qualche tempo fa sembrava essere un valido rimedio al Covid-19 non è in realtà efficace. Lo afferma uno studio australiano che ne indica anzi delle criticità. L’idrossiclorochina non è efficace contro il Covid-19: quella che era una ipotesi scientifica discussa ora è una realtà. Il farmaco – che per i … L'articolo Covid-19 , l’idrossiclorochina non serve: anzi, è pericolosa proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

