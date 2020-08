Coronavirus, risalgono i contagi: oggi in Italia 412 nuovi casi (ieri 259) e 6 vittime (Di venerdì 7 agosto 2020) I dati aggiornati all’11 agosto. Pressoché invariato quindi il rapporto fra tamponi effettuati e nuovi positivi: oggi un caso ogni 98,6 tamponi, ieri uno ogni 102 Leggi su ilsole24ore

Agenzia_Ansa : Risalgono i contagi per coronavirus in Italia: nelle ultime 24 ore si sono registrati 190 nuovi casi (ieri erano 15… - pokerexpress2 : Coronavirus, risalgono i nuovi casi: 412 nelle ultime 24 ore, la Sicilia è la regione con il maggior aumento. Altri… - Miti_Vigliero : Coronavirus, risalgono i contagi:?oggi in Italia 412 nuovi casi (ieri 259) e 6 vittime @sole24ore - infoitsalute : Coronavirus, risalgono i nuovi casi: 412 nelle ultime 24 ore, la Sicilia è la regione con il maggior aumento - immediatonet : #Coronavirus - Risalgono i contagi in #Italia ( 412, ieri 259) e altri 6 decessi. Il bollettino aggiornato del Mini… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus risalgono Coronavirus, risalgono i nuovi casi: 412 nelle ultime 24 ore, la Sicilia è la regione con il maggior aumento Il Fatto Quotidiano Coronavirus, risalgono i nuovi casi: 412 nelle ultime 24 ore, la Sicilia è la regione con il maggior aumento

Il bilancio di giornata nella regione parla di 5 nuovi casi, dei quali appunto 4 frati. Veneto. Sono 18 i nuovi casi in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano a 20.676 i contagi dall'inizio della pan ...

Risalgono i contagi in Italia (+412, ieri 259) e altri 6 decessi. Il bollettino aggiornato del Ministero della Salute

Sono 251.237 i casi totali di Coronavirus registrati in Italia a oggi, 11 agosto. Il bilancio aggiornato è stato diffuso come di consueto dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute, che segn ...

Il bilancio di giornata nella regione parla di 5 nuovi casi, dei quali appunto 4 frati. Veneto. Sono 18 i nuovi casi in Veneto nelle ultime 24 ore, che portano a 20.676 i contagi dall'inizio della pan ...Sono 251.237 i casi totali di Coronavirus registrati in Italia a oggi, 11 agosto. Il bilancio aggiornato è stato diffuso come di consueto dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute, che segn ...