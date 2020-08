Coronavirus in Italia, 552 contagi e 3 decessi in un giorno (Di venerdì 7 agosto 2020) Coronavirus, il bollettino del 7 agosto 2020. Ritorna a salire la curva dei contagi. Pesano i focolai presenti in Italia. ROMA – Coronavirus, il bollettino del 7 agosto 2020. Ritorna a salire la curva dei contagi in Italia. Sono 552 i contagi registrati nelle ultime 24 ore, il dato più alto da diverse settimane. Un numero condizionato dalla presenza di diversi focolai in Italia con il Veneto che in un solo giorno ha avuto 183 positivi. Numeri alti, rispetto al passato, anche in Basilicata (+21) e Abruzzo (+39) in confronto agli ultimi giorni. In quest’ultima regione bisogna registrare anche circa 15 contagi che non sono stati inseriti nel bollettino ufficiale. Pressione sui servizi sanitari ... Leggi su newsmondo

