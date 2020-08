Coronavirus, il Brasile sfora i 100.000 morti: per Bolsonaro “la vita deve andare avanti” (Di venerdì 7 agosto 2020) Jair Bolsonaro ha invitato i brasiliani ad “andare avanti con la vita” mentre in Brasile – con 210 milioni di abitanti – si contano quasi tre milioni di contagi e quasi 100.000 morti a causa della pandemia di Coronavirus. E’ il Guardian a raccontare dell’indignazione suscitata dalle ultime parole di Bolsonaro mentre l’ultimo bollettino ufficiale parla di 98.493 decessi su 2.912.212 di casi. “Mi dispiace per tutte le vittime – ha detto il presidente durante una trasmissione settimanale sui social media – ma andiamo avanti con le nostre vite e cerchiamo un modo di uscire dal problema”. E il ministro ad interim della Salute, il generale Eduardo Pazuello, che lo affiancava, ha aggiunto: ... Leggi su meteoweb.eu

