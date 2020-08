Carta Rdc 2020: scatta la decurtazione delle somme non spese. Modalità e istruzioni (Di venerdì 7 agosto 2020) Attenzione alle somme non spese sulla Carta Rdc 2020, ossia la Carta prepagata in cui confluiscono i soldi del Reddito di cittadinanza. Infatti, laddove il percettore del Rdc per un qualsiasi motivo non utilizzasse tutte le somme accreditate nella predetta Carta elettronica, subirà una decurtazione dell’importo accreditato il mese successivo. È dunque di fondamentale importanza verificare ogni mese che i soldi ricevuti siano stati spesi interamente e che non residuino risorse finanziarie, onde evitare di trovarsi in difficoltà nel mese seguente. A tal fine, con il Messaggio n. 2975 del 28 luglio 2020, l’INPS ha illustrato le modalità di attuazione delle decurtazioni del Reddito di ... Leggi su leggioggi

