Beirut, il video choc della sposa nel momento dell'esplosione (Di venerdì 7 agosto 2020) Sta facendo il giro del web il video della sposa libanese - Israa Seblani di 29 anni - durante l’esplosione al porto di Beirut. Stava posando in abito da sposa per il fotografo da lei scelto per immortalare... Leggi su feedpress.me

chetempochefa : La forza e la commozione del video di una signora di #Beirut che suona al pianoforte “Il canto dell’addio” nella su… - NicolaPorro : Il sottosegretario agli Esteri #DiStefano ha espresso il suo cordoglio per le vittime delle esplosioni a #Beirut ma… - chedisagio : Per dare un'idea di quanto è accaduto #Beirut #Beirut_Explosion - Cuoredifango : RT @NicolaPorro: Il sottosegretario agli Esteri #DiStefano ha espresso il suo cordoglio per le vittime delle esplosioni a #Beirut manifesta… - piccolocali : RT @tg2rai: #Beirut, una nave, un enorme carico di nitrato di ammonio e tanti allarmi a vuoto: il mistero dell'esplosivo rimasto nel porto… -

Beirut: VIDEO devastata mezza città, sale numero morti a 160

