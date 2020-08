Allerta ghiacciaio di Planpincieux: verso il commissariamento del Comune Courmayeur (Di venerdì 7 agosto 2020) L’emergenza di Courmayeur per l’imminente crollo di una porzione del ghiacciaio di Planpincieux arriva in una situazione di grave crisi politica e istituzionale del Comune del Monte Bianco che sarà commissariato nei prossimi giorni dopo lo scioglimento del Consiglio comunale. La presa d’atto dello scioglimento è stato inserito oggi all’ordine del giorno del Consiglio regionale della Valle d’Aosta convocato per martedì prossimo, in sessione straordinaria e urgente. Successivamente il presidente della Regione potrà nominare il commissario del Comune. La procedura è stata avviata a fine luglio dopo le dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali in polemica politica contro il sindaco Stefano Miserocchi.L'articolo Allerta ... Leggi su meteoweb.eu

