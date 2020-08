Zavoli: Casellati, 'dispiacere per no camera ardente per emergenza coronavirus' (Di giovedì 6 agosto 2020) Roma, 6 ago. (Adnkronos) - "Eletto per la prima volta al Senato nel 2001 e poi per altre tre legislature", Sergio Zavoli "in ogni suo intervento seppe distinguersi per autorevolezza, competenza, serietà, grande rispetto per l'istituzione parlamentare. È stato motivo di grande dispiacere personale e di tutti i senatori e tutta l'amministrazione non avere potuto allestire, a causa delle severe misure di sicurezza sanitaria tutt'oggi vigenti, la camera ardente qui in Senato, per tributargli un ultimo saluto". Lo ha spiegato il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, commemorando Sergio Zavoli in apertura di seduta. Leggi su iltempo

TV7Benevento : Zavoli: Casellati, 'dispiacere per no camera ardente per emergenza coronavirus'... - TV7Benevento : Zavoli: Casellati, 'passione, rispetto, giornalismo qualità' (2)... - SenatoStampa : #Zavoli. In Aula, in apertura di seduta, commemorazione del giornalista e scrittore #SergioZavoli, senatore dalla X… - CarterNicK50 : @tg2rai @Pres_Casellati Zavoli, Tg2 sbaglia ancora. Anzaldi: 'Ennesima sciatteria' #CacciateDirettoreTG -

Ultime Notizie dalla rete : Zavoli Casellati Zavoli, Casellati: Esempio di giornalismo lucido e appassionato AgCult Zavoli: Casellati, ‘dispiacere per no camera ardente per emergenza coronavirus’

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – “Eletto per la prima volta al Senato nel 2001 e poi per altre tre legislature”, Sergio Zavoli “in ogni suo intervento seppe distinguersi per autorevolezza, competenza, serie ...

L'omaggio del Senato a Sergio Zavoli

Con un minuto di silenzio e un lungo applauso l'Aula del Senato ha tributato il suo omaggio a Sergio Zavoli, scomparso nella serata di martedì scorso. "Giornalista e scrittore di incredibile talento e ...

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – “Eletto per la prima volta al Senato nel 2001 e poi per altre tre legislature”, Sergio Zavoli “in ogni suo intervento seppe distinguersi per autorevolezza, competenza, serie ...Con un minuto di silenzio e un lungo applauso l'Aula del Senato ha tributato il suo omaggio a Sergio Zavoli, scomparso nella serata di martedì scorso. "Giornalista e scrittore di incredibile talento e ...