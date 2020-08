Vasco Rossi, a 40 anni da uscita 27/11 torna Colpa d'Alfredo (Di giovedì 6 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 06 AGO - Nuova vita per l'album Colpa d'Alfredo. Sony Music, Legacy, celebra il terzo disco di Vasco Rossi uscito nell'aprile 1980 per l'etichetta discografica Targa - con la speciale ... Leggi su corrieredellosport

ROMA, 06 AGO - Nuova vita per l'album Colpa d'Alfredo. Sony Music (Legacy) celebra il terzo disco di Vasco Rossi uscito nell'aprile 1980 per l'etichetta discografica Targa - con la speciale edizione d ...In una confezione tutta nuova, sarà presentata, finalmente e per la prima volta, la copertina come era stata progettata e voluta allora da Vasco: il suo primo piano con l’occhio nero e il volto tumefa ...