Usa, procuratrice di New York fa causa alla lobby delle armi. Trump consiglia: “Può spostarsi in Texas” (Di giovedì 6 agosto 2020) Accusa i suoi leader di avere utilizzato le risorse dell’associazione per scopi personali macchiandosi di gravi reati finanziari. Per questo la procuratrice generale di New York Letitia James ha avviato una causa legale contro la National Rifle Association (Nra) – che nel 2016 ha apertamente sostenuto la candidatura di Donald Trump e finanzia i Pac di molti repubblicani che siedono al Congresso – chiedendo lo scioglimento della potente lobby delle armi da fuoco, tra le più potenti negli Stati Uniti. Una decisione sulla quale è intervenuto Donald Trump che ha incoraggiato la Nra a spostare la sua sede in Texas. “Sarebbe un grande Stato per l’organizzazione”, ha detto ai cronisti alla Casa ... Leggi su ilfattoquotidiano

