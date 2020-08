Una vita, spoiler 7 agosto 2020: Agustina in punto di morte (Di giovedì 6 agosto 2020) Vediamo insieme le anticipazioni di Una vita della puntata che andrà in onda in formula doppia nella giornata di venerdì 7 agosto 2020 su Canale 5. La povera Agustina non sta affatto bene, ma attribuisce i suoi acciacchi all’età. Dopo le varie diagnosi mediche, il dottor Maduro non ha riscontrato alcuna patologia, tanto da far insospettire Felipe, certo che ci sia qualcosa di oscuro. Nel frattempo, Cinta continuerà a soffrire per Emilio, anche perché non sa il motivo per il quale ha deciso di troncare la loro relazione. La ragazza non riesce a riprendersi e ha anche proposto a sua madre di partire con con lei per l’Argentina. Nelle puntate di questa settimana di Una vita. Bellita ha notato lo stato depressivo di sua figlia e, scoperto il motivo, ha ... Leggi su kontrokultura

