State of Play agosto: le novità su Genshin Impact (Di giovedì 6 agosto 2020) Genshin Impact si è appena mostrato durante lo State of Play di oggi 6 agosto. Il nuovo RPG di MiHoyo ha una finestra temporale di lancio Durante la live dello State of Play di oggi, non sono mancate le news per gli amanti dei titoli in salsa orientale, ecco quindi che si è mostrato Genshin Impact. Il titolo è in sviluppo pressomiHoYo e promette di essere una avventura incredibile in un mondo open world incantato. Andiamo a vedere di seguito i dettagli. State of Play agosto: Genshin Impact arriverà in autunno Durante la diretta di oggi, 6 agosto, è tornato a mostrarsi ... Leggi su tuttotek

PlayStationIT : #StateofPlay giovedì alle 22:00! Ecco cosa aspettarsi: ?Sezione sui giochi in arrivo su PS4 e PSVR ?Aggiornamento s… - N36volpe1973 : Appena visto lo State of play di questa sera. Escluso per due giochi Crash Bandicoot 4 e Godfall tutto il resto uti… - tuttoteKit : State of Play Agosto: The Pathless è il nuovo gioco per #PS5 #StateOfPlay #ThePathless #tuttotek - MangaForevernet : ? State of Play - nuovo gameplay per Godfall ? ? - MangaForevernet : ? State of Play - annunciato Hood Outlaws & Legends per PS5 ? ? -