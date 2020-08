Siviglia-Roma 2-0, le pagelle di CalcioWeb: Pau Lopez se l’è fatta addosso, Bruno Peres virologo (Di giovedì 6 agosto 2020) Siviglia-Roma, le pagelle di CalcioWeb – Il Siviglia ha due marce in più. E fa due gol in più. E vince. La Roma sta a guardare, si lamenta, si innervosisce, perde e saluta l’Europa League. Meritatamente. Il cambio di proprietà si rivela superfluo sul morale dei giallorossi, che dimostrano tutte le proprie fragilità – al netto di un buon finale di stagione in Serie A – contro una squadra confermatasi autentica veterana di questa competizione. Parte forte la compagine lusitana: crea, segna e va sul doppio vantaggio già all’intervallo. Per l’undici di Fonseca poca freschezza atletica e poche occasioni. Di seguito le pagelle della nostra redazione. Siviglia: Vaclik 6; Jesus ... Leggi su calcioweb.eu

