Sivigilia-Roma, figlio di Monchi al veleno: “Questa vittoria è per mio padre” (Di giovedì 6 agosto 2020) La Roma è stata eliminata dall’edizione 2019/2020 dell’Europa League, cedendo ad un Siviglia meglio organizzato e con una cattiveria agonistica differente e, valutando il testa a testa, superiore. Il successo degli iberici può rappresentare una rivincita per Monchi, ex direttore sportivo giallorosso ed attualmente dirigente del Siviglia, come dimostra un recente tweet pubblicato dal figlio Alejandro Rodriguez: “Andiamo! Questa vittoria è per te“. Grande succeso per il Siviglia e…voglia di rivalsa per la famiglia Monchi. ¡¡¡VAMOS JODER!!!Esta victoria va por ti. — Alejandro Rodríguez (@Ale Monchi) August 6, 2020 Leggi su sportface

Sivigilia Roma Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Sivigilia Roma